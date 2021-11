Milano, 22 nov. (LaPresse) – Si chiamerebbe Darrell Edward Brooks Jr. la persona fermata per aver travolto la folla a una parata natalizia a Waukesha, in Wisconsin, uccidendo almeno cinque persone e ferendone oltre 40. Lo riferiscono i media statunitensi, senza che ci siano conferme ufficiali. L’uomo sarebbe un 39enne con precedenti penali, rapper che si esibirebbe con il nome d’arte di MathBoi Fly. Le autorità non hanno fornito informazioni sulle possibile motivazione, parlando solo di una persona sospettata presa in custodia. Secondo i media, Brooks sarebbe stato rintracciato dalla polizia mentre era in possesso della chiave di un veicolo Ford, dopo che le autorità avrebbero individuato un veicolo rosso simile al Suv piombato sulla folla, all’indirizzo registrato come abitazione dell’uomo. Un’auto uguale si vede in uno dei video musicali di MathBoi Fly.

