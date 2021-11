Roma, 22 nov. (LaPresse) – “Otto miliardi sono pochi, ne servono almeno 13 su un taglio forte contributivo del cuneo fiscale. Abbiamo sempre dichiarato che i fondi per il fisco debbano essere messi tutti sul taglio contributivo del cuneo fiscale, per mettere più soldi nelle tasche degli italiani per dare un segno e stimolare la domanda interna”. Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi a margine di una iniziativa a Potenza.

