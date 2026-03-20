Marche, Baldelli e sindacati avviano “road map” verso gara per affidamento servizi TPL

L’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti delle Marche Francesco Baldelli, gli uffici regionali ai Trasporti e i sindacati regionali confederali e di categoria si sono incontrati nella sede della Regione Marche ad Ancona per discutere l’avvio del percorso che porterà alla nuova gara europea per l’affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) su gomma. Molti i temi affrontati in questo primo incontro e che avranno ulteriori momenti di approfondimento nella ‘road map’ di avvicinamento alla gara europea.

Necessità di uno studio aggiornato sulle reali esigenze di mobilità dei marchigiani, profondamente mutate dopo il Covid;

aggiornato sulle reali esigenze di dei marchigiani, profondamente mutate dopo il Covid; Integrazione ferro-gomma

produttività

sicurezza dei lavoratori e dei cittadini

dei lavoratori e dei cittadini innovazioni per l’utilizzo del mezzo pubblico in alternativa all’auto propria specialmente nei tragitti casa-lavoro e casa-studio

in alternativa all’auto propria specialmente nei tragitti casa-lavoro e casa-studio innovazione e lotta all’ evasione

tutela del lavoro e dei lavoratori

Le parole di Baldelli

“Si prospetta una sfida importante per la mobilità nelle Marche. La gara europea è un passaggio delicato e allo stesso tempo un’opportunità per ridefinire come i cittadini marchigiani si sposteranno nei prossimi anni. La collaborazione tra Regione, Sindacati, associazioni e attori coinvolti è cruciale per bilanciare l’efficienza economica richiesta dalle normative nazionali ed europee con la qualità del servizio e la tutela del lavoro. La Regione ha già messo sul tavolo maggiori risorse strutturali per 28 milioni di euro in tre anni. Con la gara ci aspetta una sfida dal valore di oltre 1 miliardo di euro e vogliamo farlo con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti”.