A14, Piergallini: “Giunta Marche metta subito mano su progetto alternativo”

Nell’aula consiliare di Palazzo Raffaello, ad Ancona, si parla anche di autostrada. Da anni tema centrale di discussione, ma soprattutto polemiche, e non solo durante il Consiglio regionale delle Marche. A “battere i pugni” sul tavolo è l’opposizione: “Il problema dell’A14 è regionale e transregionale, perché limita l’accesso al Sud Italia, e negli anni si è incancrenito”. A dirlo è Enrico Piergallini (PD), vicepresidente dell’Assemblea legislativa delle Marche. “Sono quotidiane le notizie degli incidenti, talvolta anche mortali – insiste il consigliere -, dei ritardi e dei lavori. Recentemente è spuntanto quello nella Galleria Vinci () che sta creando problemi e scaricando il traffico sulla ss16.

Lavori nella Galleria Vinci

La prima fase di lavori interesserà tutto il piano viabile e dovranno essere fatti in totale assenza di traffico. Verrà comunque garantita una corsia per senso di marcia con l’installazione di uno scambio di carreggiata. Il prossimo stop del cantiere è previsto in occasione delle feste di Pasqua, tra il 30 marzo e il 7 aprile.

Le richieste di Piergallini

Motivazioni che hanno spinto Piergallini a presentare un’interrogazione alla giunta del presidente Francesco Acquaroli dal titolo: “Misure urgenti relative al tratto autostradale Porto Sant’Elpidio – San Benedetto del Tronto”. In sintesi si chiede che ai sindaci dei comuni interessati vengano forniti gli strumenti necessari per poter informare con trasparenza e partecipazioni i cittadini.

“Mettere subito mano al progetto alternativo, ci sono strategie che però non hanno scenari condivisi. Quali sono i costi? Quale l’impatto ambientale? Quanto ridurranno i disagi?”, chiede. Tutte risposte che l’opposizione chiede in modo da velocizzare tempi che si stimano inevitabilmente lunghi, ma con l’obiettivo di risolvere un problema che ha un impatto fortissimo sulla vita quotidiana dei cittadini, sul turismo e sull’attività economica.