Perdita d’aria nella Stazione Spaziale Internazionale, ordinata l’evacuazione: poi l’allarme rientra

Attimi di paura a bordo della Stazione Spaziale Internazionale: agli astronauti era stato ordinato di prepararsi all’evacuazione a causa di una perdita d’aria in peggioramento. L’allarme, per fortuna, è rientrato poco dopo e ai membri dell’equipaggio è stato permesso di rientrare e tornare alle proprie operazioni.

Problema nel segmento russo della stazione

La Nasa ha affermato che il problema è stato rilevato nel segmento russo della stazione. “Il tunnel di trasferimento del modulo di servizio Zvezda, noto come PrK, presenta da tempo crepe e perdite, che Roscosmos ha cercato finora di mitigare il più possibile”, si legge in un post su X di Bethany Stevens, portavoce della National Aeronautics and Space Administration.

“A seguito di nuove perdite, Roscosmos ha deciso di procedere con un’operazione di riparazione più estesa venerdì 5 giugno. Per estrema cautela, la Nasa ha ordinato a tutti e quattro i membri della missione SpaceX Crew-12 dell’agenzia e all’astronauta della Nasa Chris Williams di adottare misure di sicurezza rafforzate all’interno della navicella Dragon mentre sono in corso le riparazioni”, ha aggiunto Stevens. “Le crepe sono sempre state motivo di preoccupazione e la Nasa le tiene sotto stretta osservazione”, “la Nasa e Roscosmos hanno lavorato per determinare la causa principale delle crepe, e Roscosmos gestisce il problema attraverso misure operative di mitigazione e interventi periodici di riparazione parziale”.

The Zvezda service module transfer tunnel, known as PrK, has suffered from cracks and leaks for some time, and has been mitigated by Roscosmos as much as possible to date. The cracks have always been a concern that NASA watches very closely. NASA and Roscosmos have been working… — Bethany Stevens (@NASASpox) June 5, 2026

Nasa: “Astronauti possono tornare sulla Stazione Spaziale”

L’allarme è rientrato poco dopo con la Nasa che ha ordinato agli astronauti di rientrare nella ISS. “Roscosmos ha sospeso i lavori di riparazione strutturale all’interno del tunnel di collegamento del modulo di servizio Zvezda, noto come PrK, in attesa di valutare ulteriori misurazioni e dati. Alla luce di questo sviluppo, la Nasa ha ordinato ai membri dell’equipaggio a bordo della navicella Dragon di interrompere le procedure di sicurezza e di tornare alle operazioni previste a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS, ndr)”, ha fatto sapere Bethany Stevens su X