Spazio, la Russia lancia il nuovo vettore Soyuz-5

L’agenzia spaziale statale russa Roscosmos ha riferito che un nuovo vettore di classe media, il Soyuz-5, è stato lanciato nella notte di venerdì dal cosmodromo di Baikonur nell’ambito delle sue prime prove di volo. Il Soyuz-5 sarebbe dotato del motore a propellente liquido più potente al mondo.

Roscosmos ha dichiarato che il primo e il secondo stadio hanno funzionato normalmente e che un modello di carico utile è stato posto su una traiettoria suborbitale pianificata prima di cadere nell’Oceano Pacifico.

L’agenzia spaziale ha affermato che il nuovo razzo è progettato per ridurre il costo di lancio dei carichi utili, raddoppiare la capacità di carico fino a 17 tonnellate e utilizzare componenti di carburante più ecologici.