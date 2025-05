Il prossimo lancio è previsto per martedì

Sabato pomeriggio SpaceX ha lanciato un razzo Falcon 9 dallo Space Launch Complex della Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Il sito web di SpaceX ha dichiarato che il decollo previsto per il weekend del Memorial Day ha portato in orbita terrestre bassa 23 satelliti Starlink. Il prossimo lancio di SpaceX è previsto per martedì. La compagnia spaziale ha in programma di rilanciare un’altra navicella dalla stazione “Starbase” in Texas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata