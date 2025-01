La premier esclude di aver firmato un contratto: "Normale interlocuzione, ora fase istruttoria ma decide il Parlamento"

La premier Giorgia Meloni assicura di non avere mai parlato con Elon Musk di Starlink, ribadendo inoltre di non avere firmato nessun contratto con SpaceX. La presidente del Consiglio è tornata sull’argomento nella conferenza stampa di inizio anno. “Sono colpita da come alcune notizie false rimbalzino e diventino centro del dibattito anche dopo essere state smentite, come il fatto di un contratto firmato con Space X” per il sistema satellitare Starlink, ha detto Meloni. “Non è mio costume utilizzare il pubblico per fare favori agli amici, l’unica mia lente è l’interesse nazionale e non le amicizie o le idee politiche di chi deve investire in Italia. E non ho mai parlato con Elon Musk di queste vicende”, ha aggiunto durante l’incontro con la stampa alla Camera.

“SpaceX -ha continuato la premier- ha illustrato al governo le tecnologie di cui dispone e che a noi permetterebbero di garantire comunicazioni sicure con il personale diplomatico e i contingenti militari per comunicazioni delicate. Sono interlocuzioni normali, come con decine di aziende, che sono in una fase istruttoria il cui esito si porrà nelle sedi competenti: nel caso specifico gli ambiti sono molti, dal Consiglio supremo di Difesa fino al Parlamento”.

“Neanche io le idee chiare” su un eventuale utilizzo della rete satellitare Starlink, ma è necessario “mettere in sicurezza le informazioni parlando con il soggetto tecnologicamente più avanzato, perché non ci sono alternative pubbliche, l’alternativa è non avere la protezione di questi dati”, ha evidenziato la premier. “Il dibattito è su due scenari che non sono ottimali”, quello di non proteggere i dati e quelli di affidarli a un monopolista “ma devo porre la questione perché se quelle comunicazioni finiscono in mano sbagliate il governo è responsabile”, ha aggiunto Meloni, secondo la quale “bisogna però capire se il problema di chi critica sia che Musk è un privato o siano le idee politiche di Musk, perché non si può fare che a chi è d’accordo con me o è mio amico venga appiccicata una lettera scarlatta. Il tema è di sicurezza nazionale”.

Graziano (Pd): “Capire reali interessi di Musk”

“Sono molto preoccupato di un accordo con un privato su informazioni duali, civili e militari, che a mio avviso vanno assolutamente divise. Quella civile riguarda un tema di mercato, sul quadro militare invece non consegnerei mai delle infrastrutture importanti ad un altro Stato, se non con oggettive condizioni molto restrittive del proprio Stato. A mio avviso dobbiamo ragionare su un tema di infrastrutture. I satelliti hanno una serie di informazioni che vanno oltre la sicurezza del Paese. Quindi occorre verificare bene le condizioni e capire bene quali sono i reali interessi, in questo caso di Elon Musk e degli Usa. Qui rischiamo di trasferire quelli che sono i confini degli Stati ai confini delle multinazionali. E questa è fantascienza”, ha detto Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione Difesa di Montecitorio, ospite di Coffee Break su La7.

Prodi: “Non firmerei, rischio per democrazia”

“Su Starlink, l’accordo col governo gli darebbe in mano tutti i dati che riguardano il nostro Paese. E’ il momento che il governo decida se dare in mano ad altri la propria vita. Il vantaggio di Musk è che ha a disposizione una tecnologia pronta e potente. Non so se il governo firmerà, ma queste cose vanno fatte con una prudenza enorme e garanzie che non credo il nostro esecutivo sia in grado di ottenere. Così come sembrano essere le cose, io non firmerei. E l’idea che il rappresentante di uno Stato come è Musk si impadronisca di una realtà fondamentale di un altro Paese è un rischio enorme per la democrazia”, è il parere espresso da Romano Prodi a Otto e mezzo su La7.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata