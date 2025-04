Equipaggio composto esclusivamente da uomini. Raggiungerà la stazione Tiangong dopo circa 6 ore e mezza di viaggio

La Cina ha lanciato la navicella spaziale Shenzhou 20 con a bordo tre astronauti nello spazio per sostituire l’equipaggio della stazione spaziale cinese Tiangong. Shenzhou 20 è decollata come previsto a bordo del razzo Long March 2F alle 17.17 ora locale (le 11.17 in Italia). Raggiungerà la stazione Tiangong circa 6 ore e mezza dopo. Il razzo è decollato dal centro di lancio di Jiuquan, ai margini del deserto del Gobi, nella Cina nord-occidentale.

La navicella spaziale rimarrà nello spazio prima di riportare indietro l’attuale equipaggio. Si tratta di un ulteriore passo avanti nelle ambizioni di Pechino di realizzare una missione con equipaggio sulla Luna ed esplorare Marte. La missione Shenzhou, o ‘Vascello Celeste’, 20 è comandata da Chen Dong, al suo terzo volo. È accompagnato dal pilota di caccia Chen Zhongrui e dall’ingegnere Wang Jie, entrambi al loro primo viaggio. A differenza degli equipaggi precedenti, Shenzhou 20 è composto esclusivamente da uomini.

L’obiettivo di Pechino è quello portare gli astronauti sulla luna prima della fine del decennio. Nel novembre 2024 l’equipaggio di Shenzou-18 è rientrato sul suolo cinese dopo 6 mesi mentre nel maggio 2023 il vettore Shenzhou 16 è decollato dal centro di lancio di Jiuquan al confine del deserto del Gobi, nella Cina nordoccidentale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata