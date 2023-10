Trasporta due satelliti per l'osservazione della Terra e 10 piccoli cubesat

Un razzo leggero Vega è stato lanciato con successo dal Centro spaziale di Kourou in Guyana, trasportando due satelliti per l’osservazione della Terra e altri dieci piccoli satelliti. Lo riporta l’Esa. È decollato dalla rampa di lancio alle 22.36, ora locale. La 23a missione della famiglia Vega dal primo decollo nel 2012 era inizialmente prevista per venerdì 6 ottobre, ma il lancio è stato annullato all’ultimo minuto, a causa di una misurazione appena sopra il massimo durante il conto alla rovescia finale.

