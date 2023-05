Sei dipendenti dell'azienda sono atterrati allo Spaceport America, nel sud del New Mexico, dopo un volo che ha incluso alcuni minuti di assenza di gravità

Virgin Galactic ha completato un volo di prova finale prima di portare i primi clienti paganti in brevi viaggi nello spazio. Sei dipendenti dell’azienda sono atterrati allo Spaceport America, nel sud del New Mexico, dopo un volo che ha incluso alcuni minuti di assenza di gravità. Il volo è avvenuto quasi due anni dopo che il fondatore Richard Branson ha battuto nella corsa allo spazio il collega miliardario e fondatore di Amazon Jeff Bezos. I voli sono stati bloccati dopo quel viaggio mentre le autorità aeronautiche federali indagavano su un incidente. Il primo volo commerciale sarà una missione scientifica con l’Aeronautica Militare Italiana. Poi arriveranno i possessori di biglietti paganti, che hanno aspettato anni per la loro possibilità di viaggiare in assenza di gravità.

