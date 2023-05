Uno dei vettori più potenti al mondo con motori che generano al decollo una potenza pari a quella di circa diciotto aerei 747

SpaceX ha lanciato un razzo Falcon Heavy dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida. SpaceX afferma che il Falcon Heavy è uno dei razzi più potenti al mondo e che i suoi motori generano al decollo una potenza pari a quella di circa diciotto aeromobili 747. Può portare in orbita quasi 64 tonnellate metriche (141.000 libbre). Secondo SpaceX, la missione del razzo era di portare in orbita tre satelliti, tra cui i satelliti ViaSat-3 Americas e Arcturus.

