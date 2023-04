Si tratta di tre uomini e una donna

La NASA ha nominato i quattro astronauti che voleranno intorno alla Luna entro la fine dell’anno prossimo: sono tre uomini e una donna. I quattro sono stati presentati durante una cerimonia televisiva da Houston, sede degli astronauti nazionali e del Controllo Missione. “Questo è l’equipaggio dell’umanità”, ha dichiarato l’amministratore della NASA Bill Nelson.

I tre americani e un canadese saranno i primi a volare con la capsula Orion della NASA, lanciata da un razzo dello Space Launch System dal Kennedy Space Center non prima della fine del 2024. Voleranno intorno alla Luna e torneranno direttamente sulla Terra, come viaggio ‘di prova’ di un futuro atterraggio lunare da parte di altre due persone, che dovrebbe avvenire un anno dopo.

Il comandante della missione, Reid Wiseman, sarà affiancato da Victor Glover, un aviatore navale afroamericano, Christina Koch, che detiene il record mondiale per il più lungo volo spaziale di una donna, e il canadese Jeremy Hansen. Tutti sono veterani dello spazio, tranne Hansen.

Si tratta del primo equipaggio lunare che include una donna e una persona che non proviene dagli Stati Uniti. Alla fine dello scorso anno, una capsula Orion vuota ha volato verso la Luna e ritorno in una prova generale a lungo attesa. Durante il programma Apollo, la NASA ha inviato 24 astronauti sulla Luna dal 1968 al 1972. Dodici di loro sono atterrati. Tutti erano piloti collaudatori addestrati dall’esercito, tranne Harrison Schmitt dell’Apollo 17, un geologo che ha chiuso l’era lunare insieme al defunto Gene Cernan. Se la prossima missione lunare di 10 giorni andrà bene, la NASA punta a far atterrare due astronauti sulla Luna entro il 2025.

