Ci sono 620 immagini scattate da distanza ‘ravvicinata’ dell’impatto tra la sonda Dart e l’asteroide Dimorphos. La navicella spaziale Dart ha colpito il lontano asteroide in un test senza precedenti per verificare se una roccia spaziale potenzialmente minacciosa potesse essere messa fuori rotta. È stata la prima volta che il telescopio spaziale Hubble e il telescopio spaziale James Webb hanno osservato contemporaneamente lo stesso bersaglio celeste. L’impatto galattico è avvenuto a 7 milioni di chilometri dalla Terra. La navicella spaziale ha colpito la piccola roccia spaziale a 14.000 miglia orarie. Gli scienziati sperano che la collisione abbia modificato l’orbita dell’asteroide. La NASA non saprà quanto la navicella abbia spostato la rotta dell’asteroide prima di un paio di mesi.

