Prova generale per deviare un eventuale corpo celeste in rotta di collisione con la Terra

La sonda Dart della Nasa ha colpito l’asteroide Dimorphos in quella che è considerata una prova generale senza precedenti per neutralizzare un corpo celeste nel caso in cui minacciasse la Terra. L’impatto si è verificato a 9,6 milioni di chilometri di distanza dalla Terra con la sonda che si è abbattuta sulla piccola e innocua roccia spaziale a una velocità di 22.500 km/h. Gli scienziati si aspettavano che l’impatto avrebbe scavato un cratere e, soprattutto, avrebbe alterato l’orbita dell’asteroide. Sebbene l’impatto sia stato immediatamente evidente il segnale radio di Dart è cessato bruscamente e ci vorranno giorni o addirittura settimane per determinare di quanto sia cambiato il percorso dell’asteroide. La missione da 325 milioni di dollari è stato il primo tentativo di spostare la posizione di un asteroide o di qualsiasi altro oggetto naturale nello spazio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata