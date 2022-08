Serviranno per fornire Internet a località remote e rurali in tutto il mondo

La società SpaceX di Elon Musk ha lanciato in orbita bassa una serie di satelliti Starlink: serviranno per fornire Internet “ad alta velocità e bassa latenza” a località remote e rurali in tutto il mondo. Dopo un lancio di successo da Cape Canaveral in Florida, il primo stadio del razzo Falcon 9 si è separato con successo ed è atterrato di nuovo sulla Terra sulla nave drone Gravitas nell’Oceano Atlantico.

