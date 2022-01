Il James Webb Space Telescope è più potente del telescopio Hubble

(LaPresse) Successo per la Nasa. Il nuovo telescopio spaziale ha aperto il suo enorme specchio a forma di fiore sabato nello spazio: era il passo finale per l’apertura completa. L’ultima porzione dello specchio di 6,5 metri si è aperta completando lo spiegamento del James Webb Space Telescope.

LIVE: @NASAWebb has completed the final stage of spacecraft deployment to #UnfoldTheUniverse. Mission experts discuss today’s major milestone. https://t.co/u2c50P4G0Y

— NASA (@NASA) January 8, 2022