L'imprenditrice e influecer risponde alle critiche: "Fate schifo"

Bufera social attorno ad alcuni post di Chiara Ferragni. L’imprenditrice e influencer ha postato alcune foto di lei in intimo, ricevendo una valanga di critiche. Ma questa volta non ci sta: in una story ha pubblicato alcuni dei commenti da lei definiti “sessisti” e “maleducati” ricevuti, sostentendo che lei ci è abituata ma altre persone no. Da sempre critica chi sostiene che non possa mostrarsi in intimo “perché mamma”. Ed ecco cosa ha detto in una story: “Sono cresciuta con quest’idea che la gente spara schifezze tutto il giorno ma non fate finta che sia libertà di pensiero, questa è maleducazione. Cosa insegnate alle persone che leggono questi commenti, che è normale dire cattiverie agli altri? Secondo me fate schifo“.

