Il social di Meta: al lavoro per risolvere problema funzionamento

Si stanno moltiplicando le segnalazioni di diversi utenti per problemi con i propri account Instagram. Su Twitter è balzato in tendenza l’hashtag #Instagramdown. Molti utenti su Twitter hanno riferito di aver ricevuto un messaggio da Instagram relativo a una sospensione dell’account con una richiesta di risposta di “disaccordo” a tale decisione.

Tra le ipotesi più accreditate, quella di una sorta di verifica generale da parte del social di Meta per procedere a una pulizia generale dei migliaia di account fake.

Il social: al lavoro per risolvere problema funzionamento

“Siamo consapevoli che alcuni utenti di Instagram in diverse parti del mondo hanno problemi ad accedere ai loro account. Stiamo lavorando per risolvere il problema il più rapidamente possibile e ci scusiamo per l’inconveniente”. È quanto riferito da Instagram, società di Meta, in una nota dopo che nella giornata di oggi si sono moltiplicate le segnalazioni di diversi utenti per problemi con i propri account.

We’re aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We’re looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022

Non è chiaro se il problema sia interno o se il sito di social media abbia subito una violazione. Gli utenti hanno invaso le piattaforme dei social media in merito al problema e Instagram ha ammesso il problema su Twitter. In un paio d’ore, il tweet ha ricevuto più di 14.000 commenti ed è stato retwittato più di 40.000 volte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata