Nuovo video del collettivo comico napoletano sul loro canale YouTube

L’arma dell’ironia contro l’astenismo al voto. Questo il tema del nuovo video targato The Jackal, il collettivo comico napoletano, pubblicato sul loro canale YouTube, da oltre 1 milione di iscritti. Nel video Ciro, Fru, Aurora e Fabio discutono su cosa ordinare per cena, ma Fru si rifiuta di ordinare perché non gli piace mai nulla. E alla fine delega la scelta agli altri componenti del gruppo e si ritrova con una pizza alla frutta, con due fette di melone.

Nel video vengono citati anche i dati della relazione Istat “Per la partecipazione dei cittadini” sottolineando la sproporzione tra i potenziali elettori under 35 e gli over 50. E si chiude con il messaggio: “Finché i giovani non andranno a votare, i politici non parleranno dei giovani”.

