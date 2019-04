Il razzo spaziale Vega C di Avio alla Design Week: ecco la nuova attrazione a Milano

Un razzo spaziale, alto oltre 5 metri, è comparso nel cuore di Brera, in via dei Fiori Chiari, diventando un'attrazione della Milano Design Week. Si tratta del nuovo lanciatore europeo VEGA C, prodotto da Avio a Colleferro (Roma) ed esempio dell'eccellenza italiana nel campo del design tecnologico per l'industria spaziale mondiale. Il modellino del lanciatore, il cui primo volo inaugurale è previsto nel 2020, è in scala 1 a 7rispetto all'originale ed è stato decorato per questa occasione dal designer e artista Antonio Cau con disegni che raccontano l'impatto positivo della tecnologia spaziale nella nostra vita quotidiana. Lo spazio, infatti, ci racconta di una dimensione affascinante, un luogo che ispira le persone a credere che sia possibile andare oltre i propri limiti verso infinite possibilità. E oggi lo spazio è diventato il nuovo orizzonte dello sviluppo tecnologico, grazie ai satelliti in orbita che offrono servizi fondamentali per migliorare la qualità della nostra vita: dalle telecomunicazioni alla navigazione satellitare, dalla molteplicità di applicazioni che utilizziamo sugli smartphone alle enormi possibilità di ricerca collegate all'osservazione scientifica della Terra.

Avio, leader nel settore dei lanciatori spaziali, ha un ruolo fondamentale in questo futuro tecnologico, soprattutto grazie a Vega, il lanciatore satellitare dell'ESA - Agenzia Spaziale Europea - che dal 2012 ha portato a termine con successo tutte le sue missioni, 14 consecutive, segnando un nuovo record nella storia dei vettori spaziali. Un ruolo, quello dell'azienda che ha sede a Colleferro, vicino Roma, che si concretizza anche nell'avvicinare il grande pubblico all'industria spaziale, raccontando come gli investimenti in questo settore e l'innovazione tecnologica che ne deriva abbiamo delle importanti ricadute nella vita di tutti i giorni. Avio partecipa alla Milano Design Week 2019 in via del Fiori Chiari, nel prestigioso quartiere Brera, e sarà presente ad alcuni incontri dedicati al rapporto tra spazio e innovazione tecnologica, un connubio che ha influenzato ambiti come la moda, il design e l'automotive.

Appuntamenti previsti con Avio:

Giovedì 11 aprile: 11:00 - 13:00 SPACE IS CLOSER: LO SPAZIO CHE TI MIGLIORA LA VITA. Incontro con l'astronauta Samantha Cristoforetti, Giulio Ranzo(amministratore delegato di Avio) e Stefano Bianchi (Responsabile dei lanciatori spaziali dell'ESA-Agenzia Spaziale Europea). Conduce Daniele Bossari.

Venerdì 12 aprile: 18:00 - 19:00 DESIGN E MODA S' ISPIRANO ALLE MISSIONI SPAZIALI..E LA RICERCA SCIENTIFICA DIVENTA LIFESTYLE. Incontro con Gian Giacomo Minak (Università di Bologna), Francesca Lillo (Avio), Annalisa Dominoni (Politecnico di Milano). Modera Giovanni Caprara (Corriere della Sera).



