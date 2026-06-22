Digital Education Hub, a Milano-Bicocca il laboratorio della didattica digitale

Università di Milano-Bicocca e Fondazione Bicocca presentano BICOCCA-DEH (Digital Education Hub), il progetto dell’Ateneo che fornirà strumenti che si affiancheranno all’attuale offerta formativa, offrendo MOOC, contenuti digitali per programmi universitari, micro-credenziali e una sala di registrazione multimediale per portare il sapere universitario oltre i confini dell’Ateneo, a cittadini, professionisti e lifelong learners. Nasce all’interno della rete nazionale ALMA, finanziata dal Pnrr con 24 milioni di euro.

L’iniziativa dell’Università Milano-Bicocca

Le università devono sempre più guardare oltre i loro confini non rivolgendosi solo ai propri studenti, ma coinvolgendo in percorsi formativi online, gratuiti e accessibili anche chi non è iscritto all’ateneo. Una rete di università si è unita per realizzare percorsi grazie all’Intelligenza Artificiale e alle tecnologie digitali in un’ottica di didattica inclusiva, innovativa e human-centered, che metta cioè la persona al centro dell’attività educativa. Fiore all’occhiello di questo progetto, la realizzazione di un centro per la progettazione, sviluppo e distribuzione di questi corsi.

Ne fa parte Bicocca-DEH (Digital Education Hub), il progetto promosso dall’Università di Milano-Bicocca e da Fondazione Bicocca all’interno della rete nazionale ALMA (Advanced Learning Multimedia Alliance for Inclusive Academic Innovation). ALMA è uno dei tre Digital Education Hub (DEH) nazionali, finanziati dal Pnrr, e che ha avuto una dotazione di 24 milioni di euro (1 milione e 670mila euro dei quali destinati all’ateneo milanese). Bicocca-DEH è stato presentato durante l’evento “LOOKING FORWARD: Academic Human-Centered Education”, promosso dall’Università e dalla Fondazione e svoltosi questa mattina al Bicocca Pavilion. Un confronto sul ruolo dell’Intelligenza Artificiale nella didattica accademica, con interventi istituzionali, tavola rotonda e workshop. Tra gli altri, hanno preso parte il rettore dell’Università di Milano-Bicocca, Marco Emilio Orlandi, la presidente di Fondazione Bicocca, Giovanna Iannantuoni, la Chief Information Officer (CIO) del CERN, Enrica Porcari, il presidente onorario di Federica Web Learning (Università di Napoli Federico II), Mauro Calise, il direttore del Laboratorio di Intelligenza Artificiale, già rettore dell’Università della Calabria, Nicola Leone, la prorettrice alla Didattica di Milano-Bicocca, Cristina Palmieri, il delegato del rettore per le Tecnologie per il supporto didattico e responsabile scientifico del progetto, Maurizio Casiraghi, il giornalista, editorialista e inviato del Corriere della Sera, Massimo Sideri.

Il progetto: inclusività e formazione digitale

Il Digital Education Hub (DEH) dell’Università di Milano-Bicocca è un progetto dedicato all’innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze digitali per la formazione continua. i MOOC prodotti sono disponibili online, gratuiti e aperti anche alla cittadinanza, con possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione e l’obiettivo di fare della formazione digitale uno strumento di crescita personale e professionale per tutti. All’interno del progetto verrà inaugurata a breve anche una sala di registrazione e produzione multimediale, tecnologicamente avanzata, con sede principale nell’Edificio U1 “Atlas” del campus milanese, e sedi secondarie in altri Edifici e nel polo monzese. La sala di registrazione e produzione verrà intitolata a Marco Bondi, ex responsabile settore Servizi digitali per la didattica, scomparso due anni fa.

ALMA-DEH è una rete composta da 13 università pubbliche italiane, compresa Milano-Bicocca, e dall’Accademia di Belle Arti di Napoli, con l’Università Federico II di Napoli come capofila. L’obiettivo di ALMA è creare un ecosistema nazionale per la didattica digitale universitaria, fondato su: formazione online aperta, innovazione didattica, micro-credential, lifelong learning, intelligenza artificiale applicata all’educazione, accessibilità e inclusione. L’ateneo milanese guida l’Osservatorio Micro-Credential, certificati digitali che attestano l’acquisizione di competenze trasversali, la formazione continua e l’aggiornamento professionale ottenuti tramite percorsi di apprendimento modulari e flessibili, un ponte tra università e mondo del lavoro.

Il Bicocca-Digital Education Hub e gli altri progetti di ALMA si fondano su sei pilastri:

Modularità e scalabilità : Percorsi formativi accessibili senza limiti geografici e facilmente componibili.

: Percorsi formativi accessibili senza limiti geografici e facilmente componibili. Convergenza : Integrazione tra apprendimento in presenza e online.

: Integrazione tra apprendimento in presenza e online. Apertura : Formazione aperta anche a pubblici esterni all’università.

: Formazione aperta anche a pubblici esterni all’università. Knowledge building : Formazione di docenti e personale sulla digital education.

: Formazione di docenti e personale sulla digital education. Interattività e AI : Uso dell’intelligenza artificiale per migliorare apprendimento e coinvolgimento degli studenti.

: Uso dell’intelligenza artificiale per migliorare apprendimento e coinvolgimento degli studenti. Condivisione delle competenze: Scambio di pratiche e risorse tra gli atenei della rete.

ALMA-DEH garantirà la realizzazione di 100 MOOC (Massive Open Online Courses, corsi online aperti e accessibili a tutti), 50 contenuti digitali per programmi universitari, 50 contenuti digitali per il lifelong learning. Una vera e propria infrastruttura nazionale avanzata per la digital education. È prevista un’utenza di almeno 80mila partecipanti in tutta Italia ai percorsi formativi. Tra i contenuti al momento disponibili sulla pagina web del progetto di Milano-Bicocca (https://open.elearning.unimib.it/course/index.php?categoryid=117) e prodotti nel nostro Ateneo, si possono segnalare quattro MOOC (“Open Badge e Microcredenziali: capire, valutare e progettare”; “Biodiversità”; “Esplorare l’Anatomia Umana in 3D” e “Corso di produzione video in e-Learning”) e il webinar “AI e Universal Design for Learning: possibili connessioni tra linee guida, strategie e pratiche inclusive”.

Orlandi: “L’università mette il proprio sapere a disposizione”

“Il Digital Education Hub è uno strumento attraverso cui l’università mette il proprio sapere a disposizione di chi desidera accedere a nuove opportunità di apprendimento – ha dichiarato il rettore dell’Università di Milano-Bicocca, Marco Emilio Orlandi –. La conoscenza è un bene pubblico e, come tale, non riguarda soltanto gli studenti dell’Ateneo, ma anche chi, nelle diverse fasi della vita, desidera continuare a formarsi e aggiornare le proprie competenze”.

“L’Intelligenza artificiale è già entrata nei luoghi della formazione e la vera sfida non è inseguirla, ma costringerla dentro una gerarchia di valori educativi.– ha dichiarato Giovanna Iannantuoni, presidente di Fondazione Bicocca –. Innovare non significa rendere più rapido ciò che prima richiedeva fatica, confronto, dubbio ed errore, ma usare la tecnologia per rafforzare competenze, autonomia, coscienza critica e libertà. Il Digital Education Hub nasce anche per questo: mettere gli strumenti digitali al servizio della persona, della qualità dell’apprendimento e di una formazione realmente inclusiva”.