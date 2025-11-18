Cloudflare down: problemi per X, Spotify, ChatGpt risolti

Problemi per numerosi siti internet tra cui X, Spotify e ChatGpt a causa di un problema tecnico del fornitore di infrastrutture internet Cloudflare. Interruzioni anche per alcuni videogiochi multiplayer. Numerose le segnalazioni di disagi arrivate al sito Downdetector da tutto il mondo. A partire dalle 15.30 circa, i siti hanno ripreso a funzionare e sono raggiungibili e il problema è stato risolto.

Cloudflare: “Stiamo indagando sul problema”

Cloudflare aveva segnalato sul proprio sito di essere a conoscenza e di stare indagando su un problema che stava interessando diversi clienti. Successivamente la società ha fornito un aggiornamento comunicando che era in corso un processo di ripristino, ma è poi tornata a indicare che le indagini sulle cause del problema erano ancora in corso. Cloudflare aveva programmato per oggi, martedì, un intervento di manutenzione nel suo data center di Santiago del Cile.

Numerosi errori 500

La maggior parte degli errori riscontrati dagli utenti è stato di tipo Http Error 500: un codice di stato che indica che il server web ha riscontrato una condizione imprevista che gli impedisce di soddisfare la richiesta dell’utente. Il codice segnala un problema lato server, ma non specifica quale sia esattamente la causa. Spesso deriva da sovraccarichi dei server.





Cloudfare: “Lavoriamo per ripristinare servio”

Cloudflare aveva dichiarato di aver dovuto disattivare temporaneamente alcuni servizi per gli utenti del Regno Unito nel processo di risoluzione del problema che ha causato interruzioni globali di servizio per ChatGPT, la piattaforma di social media X, l’infrastruttura di transito e altri importanti servizi Internet. “Abbiamo apportato modifiche che hanno consentito il ripristino di Cloudflare Access e WARP. I livelli di errore per gli utenti di Access e WARP sono tornati ai tassi precedenti all’incidente. Abbiamo riattivato l’accesso a WARP a Londra“, ha scritto l’azienda sulla pagina dello stato del suo servizio. “Stiamo continuando a lavorare per ripristinare il servizio per i clienti dei servizi applicativi”, ha aggiunto.