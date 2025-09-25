Antivirus Windows 10: come mettere al sicuro il PC



Oggi navigare in rete significa imbattersi quotidianamente in minacce informatiche di ogni genere: dai virus ai malware, fino alle truffe di phishing sempre più sofisticate. Secondo recenti statistiche, ogni giorno vengono inviate circa 3,4 miliardi di email di phishing in

tutto il mondo, pari all’1,2% del traffico email globale. Anche in Italia il fenomeno è in crescita: nel 2024 sono stati denunciati oltre 55.800 crimini informatici, con un aumento del 10,8% rispetto all’anno precedente. In questo scenario, avere un buon antivirus installato

su Windows 10 non è solo una precauzione, ma una vera e propria necessità: può preservare il computer da danni, furti di dati e blocchi improvvisi, salvaguardando al tempo stesso le prestazioni del sistema.

Windows 10 ha bisogno di un antivirus?

La risposta breve è sì. Ogni giorno nuovi virus e malware vengono progettati per sfruttare vulnerabilità del sistema operativo o la disattenzione degli utenti. Basta un clic su un allegato infetto o l’apertura di un sito web malevolo per mettere a rischio documenti riservati, foto personali e persino i dati bancari. Windows 10 integra già una protezione di base, Windows Defender, che riesce a intercettare molte minacce comuni. Tuttavia, contro attacchi mirati e sofisticati non sempre basta. Pensiamo, ad esempio, a chi lavora da remoto collegandosi a reti aziendali: senza un sistema di protezione aggiuntivo, si rischia di diventare l’anello debole della catena di sicurezza aziendale.

Come un antivirus protegge in tempo reale

Navigazione sicura : analizza i siti visitati e blocca l’accesso a pagine pericolose, prevenendo furti di identità e download involontari di file infetti.

: analizza i siti visitati e blocca l’accesso a pagine pericolose, prevenendo furti di identità e download involontari di file infetti. Difesa dai file malevoli: controlla allegati email, chiavette USB e file scaricati da internet prima che vengano aperti, evitando la diffusione di malware nascosti.

Caratteristiche essenziali di un buon antivirus

Un software di sicurezza efficace deve fare molto più che bloccare virus. Conoscere le funzioni essenziali dell’antivirus Windows 10 aiuta a scegliere e configurare la protezione giusta.

Scansione in tempo reale , per monitorare costantemente le attività del sistema e fermare comportamenti anomali.

, per monitorare costantemente le attività del sistema e fermare comportamenti anomali. Aggiornamenti automatici , fondamentali per contrastare minacce sempre nuove.

, fondamentali per contrastare minacce sempre nuove. Protezione della privacy, che salvaguarda password, documenti e conversazioni online.

Come ottenere il massimo dalla protezione

Installare un antivirus non basta: è fondamentale configurarlo e usarlo in sinergia con alcune buone pratiche.

Aggiornare sempre Windows 10 : gli update non migliorano solo grafica e funzioni, ma chiudono falle sfruttabili dai criminali informatici.

: gli update non migliorano solo grafica e funzioni, ma chiudono falle sfruttabili dai criminali informatici. Pianificare scansioni periodiche : una scansione completa alla settimana aiuta a scoprire minacce che possono essere sfuggite al controllo quotidiano.

: una scansione completa alla settimana aiuta a scoprire minacce che possono essere sfuggite al controllo quotidiano. Gestire le autorizzazioni delle app: limitare i permessi concessi a software poco conosciuti riduce i rischi di intrusioni.

Le minacce più diffuse

Gli antivirus contrastano diversi tipi di pericoli, tra cui:

Malware : programmi dannosi che rubano dati, rallentano il PC o spiano l’utente.

: programmi dannosi che rubano dati, rallentano il PC o spiano l’utente. Phishing : email e messaggi che imitano banche o enti pubblici per carpire informazioni personali.

: email e messaggi che imitano banche o enti pubblici per carpire informazioni personali. Ransomware: blocca i file del computer e chiede un riscatto per sbloccarli. Negli ultimi anni non hanno colpito solo aziende, ma anche studi professionali e privati cittadini.

Buone pratiche quotidiane per aumentare la sicurezza

La protezione di un antivirus è più solida se accompagnata da comportamenti prudenti. Alcuni accorgimenti semplici ma fondamentali sono: