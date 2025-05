Il fondatore di Microsoft ha inoltre annunciato che la fondazione chiuderà i battenti nel 2045

Bill Gates ha dichiarato che donerà circa 108 miliardi di dollari, pari al 99% del suo patrimonio tecnologico, alla Bill Gates Foundation. Il fondatore di Microsoft ha inoltre annunciato che la fondazione chiuderà i battenti nel 2045, prima del previsto.

Si tratta di una delle donazioni filantropiche più generose mai fatte. Se si tiene conto dell’inflazione, supera i contributi storici di industriali come John D. Rockefeller e Andrew Carnegie. L’annuncio fatto dall’imprenditore di Seattle promette un sostegno costante nei prossimi 20 anni ai suoi beneficiari e partner, in particolare nel campo della salute globale e dell’istruzione negli Stati Uniti.

“I soldi che investo sono miei. E’ una cosa sbagliata? La gente può criticarla”, ha detto Bill Gates in un’intervista. “Il bisogno è maggiore rispetto a ciò che possiamo fare ma dimostreremo che stiamo facendo il massimo e garantiremo una grande prevedibilità al settore. In questo modo saremo presenti per tutti questi 20 anni ma non oltre”. ha aggiunto.

