Infetta e viola gli smartphone ‘senza click’ e senza che l'utente se ne renda conto

Novanta persone spiate in una vasta campagna di hacking via WhatsApp che ha colpito giornalisti e membri della società civile di decine di Paesi. Almeno sette gli italiani nella lista tra cui Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, e Luca Casarini, attivista per i diritti umani e capomissione di Mediterranea Saving Humans. Per farlo sarebbe stato usato lo spyware di Paragon Solutions, la società di sorveglianza israeliana che ha dichiarato di averlo fornito “al governo degli USA e ad altre agenzie governative di intelligence di paesi alleati”.

La rescissione del contratto con l’Italia

Oggi è stata annunciata la decisione della società di rescindere il contratto che aveva in essere con l’Italia. Come altri venditori di spyware, Paragon vende la sua arma informatica a clienti governativi che dovrebbero usarla per prevenire i crimini. Non è ancora chiaro chi fossero i clienti governativi specifici dietro i presunti attacchi.

Cosa riesce a fare Paragon

Come Pegasus, lo spyware creato dall’israeliana NSO Group, lo spyware Graphite di Paragon può violare un telefono cellulare senza che l’utente ne sia a conoscenza e senza che l’utente clicchi su un link o un’e-mail. WhatsApp ha affermato che le 90 persone che sono state probabilmente spiate sono state aggiunte a chat di gruppo di WhatsApp e hanno ricevuto pdf, che probabilmente hanno poi ‘infettato’ i telefoni.

