Apple ha annunciato un nuovo accordo pluriennale e multimiliardario con Broadcom, azienda statunitense leader nel settore della tecnologia e della produzione avanzata. Lo riferisce il colosso di Cupertino in una nota, secondo cui “grazie a questa collaborazione, Broadcom svilupperà componenti a radiofrequenza 5G – tra cui i filtri Fbar – e componenti di connettività wireless all’avanguardia”.

I filtri Fbar saranno “progettati e costruiti in diversi hub tecnologici e produttivi americani, tra cui Fort Collins, in Colorado, dove Broadcom ha un importante stabilimento”. Gli investimenti fanno parte dell’impegno assunto da Apple nel 2021 di investire 430 miliardi di dollari nell’economia statunitense in cinque anni. “Siamo entusiasti di assumere impegni che sfruttano l’ingegno, la creatività e lo spirito innovativo della produzione americana”, ha affermato Tim Cook, Ceo di Apple. “Tutti i prodotti Apple dipendono da tecnologie progettate e costruite qui negli Stati Uniti, e continueremo ad approfondire i nostri investimenti nell’economia americana perché crediamo fermamente nel futuro dell’America”, ha aggiunto Cook.

