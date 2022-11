La rassegna aperta da Nassim Nicholas Taleb e Marco Paolini

(LaPresse) – Quattro giornate, 280 relatori e 130 appuntamenti. Al via a Torino la III edizione di Biennale Tecnologia, manifestazione culturale organizzata dal Politecnico di Torino, dedicata a esplorare il rapporto tra tecnologia e società. La rassegna ha inaugurato con una lectio magistralis del saggista, matematico e filosofo libanese naturalizzato statunitense Nassim Nicholas Taleb. Nel quadro della manifestazione è stata aperta al pubblico la mostra Reti, Luoghi, Società. Infrastrutture per le generazioni ospitata alla sede centrale del Politecnico, seguita in serata dallo spettacolo inaugurale Gli Antenati della fabbrica del mondo con Marco Paolini e Telmo Pievani alle Ogr Torino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata