Una nota della società di Cupertino ha spiegato di aver problemi in Cina per via delle misure anticovid

Si allungano i tempi di attesa per avere i nuovi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. A comunicarlo è la stessa Apple in una nota in cui spiega che a pesare sul rallentamento della produzione sono le nuove restrizioni anticovid applicate in Cina dove si trova lo stabilimento di assemblaggio di Zhengzhou, il più grande al mondo della società di Cupertino. “Le restrizioni dovute al COVID-19 hanno temporaneamente influito sulla struttura di assemblaggio principale di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max situata a Zhengzhou, in Cina. L’impianto è attualmente operativo a capacità notevolmente ridotta”, si legge nella nota.

Priorità alla sicurezza dei lavoratori

“Come abbiamo fatto durante la pandemia di COVID-19 – scrive ancora Apple – diamo la priorità alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nella nostra catena di approvvigionamento”. Si tratta di una comunicazione che arriva in un periodo delicato per la società di Cupertino, la vigilia delle festività natalizie e la conseguente corsa agli acquisti. “Tuttavia, ora ci aspettiamo spedizioni di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max inferiori rispetto a quanto previsto in precedenza e i clienti sperimenteranno tempi di attesa più lunghi per ricevere i loro nuovi prodotti. Stiamo lavorando a stretto contatto con il nostro fornitore per tornare ai normali livelli di produzione garantendo nel contempo la salute e la sicurezza di ogni lavoratore“, conclude la società di Cupertino.

