Dall’America, con Impresa Percassi, il cane robot “Spot” a Chorus Life Bergamo. Per la prima volta in Italia, la piattaforma robotica integrata – frutto della collaborazione tra Trimble e Boston Dynamics – ha operato nel cantiere dell’ormai prossima “Città del futuro” dimostrando, grazie a Impresa Percassi, come innovazione e tecnologia possano non solo rendere più efficiente il monitoraggio delle attività di costruzione ma, anche, impattare positivamente sulla sicurezza sul lavoro.

