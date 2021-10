Così il coordinatore delle attività spaziali per Leonardo e CEO di Telespazio

(LaPresse) “ Il segmento spaziale vive un periodo particolarmente importante perchè ci troviamo davanti delle sfide fondamentali. Siamo condannati all’innovazione, nel nostro segmento non possiamo fare altro che spingere verso la frontiera successiva”. Così Luigi Pasquali, coordinatore delle attività spaziali per Leonardo e CEO di Telespazio, intervenuto oggi al Padiglione Italia di Expo a Dubai. “C’è tutto il tema della nuova esplorazione, in questo decennio si tornerà sulla Luna per operare e creare un ambiente operativo disponibile per uomini e macchine, C’è un tema importante di tutta famiglia dei nuovi satelliti che sono necessari per rispondere alle nuove domande di mercato, alle nuove esigenze, alle nuove sfide che il settore spaziale ci presenta. Satelliti che devono essere più flessibili, più pronti a rispondere a delle capacità operative in orbita e sicuramente devono anche rispondere al tema della sostenibilità nello spazio quindi in qualche modo essere più ricliclabili, più green. C’è poi il tema dei servizi e delle applicazioni che utilizzano questi sistemi spaziali che intercettano tutte le tecnologie del digitale che ci permettono di estrarre le informazioni necessarie a tutta una serie di bisogni, primo fra tutti la sostenibilità. Oggi abbiamo lanciamo la terza edizione del T-TEC Telespazio Technology Contest, edizione nella quale proponiamo, in un rapporto diretto con accademie di tutto il mondo, la possibilità di lanciare nuove idee. Mettere in pista giovani che possano con la loro genialità, freschezza ed energia possano proporre dei semi di innovazione. Queste innovazioni alla base del T-TEC sono le gambe del nostro futuro”, ha concluso Pasquali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata