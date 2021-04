L'azienda ribatte: Mossa dell'Antitrust è l'opposto della 'concorrenza leale'

Apple è stata accusata dalla Commissione europea di distorcere la concorrenza nel mercato dello streaming musicale, abusando della posizione dominante nella distribuzione delle app di streaming di musica tramite il suo App Store. E’ quanto ha rilevato l’esecutivo di Bruxelles in una nota. L’Ue ha dunque inviato una contestazione formale ad Apple, che segue un reclamo di Spotify. “I dispositivi e il software di Apple formano un ‘ecosistema chiuso’ in cui Apple controlla ogni aspetto dell’esperienza utente per iPhone e iPad” scrive la Commissione in una nota. Apple sostiene però che la mossa dell’Antitrust europeo che ha accusato la Mela di aver stabilito regole restrittive sull’App Store sia “l’opposto della concorrenza leale”.

