Mondiali Pallavolo maschile 2025, l’Italia batte l’Ucraina e va agli ottavi

L’Italia ritrova, grinta, carattere e concentrazione e supera per 3-0 l’Ucraina a Quezon nell’ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di volley nelle Filippine conquistando così l’accesso agli ottavi. Per gli azzurri di De Giorgi era necessario vincere dopo il ko subito due giorni fa contro il Belgio e la squadra non si è fatta prendere dall’ansia mostrandosi subito aggressiva: 25-21 25-22 25-18 i parziali. L’Italia agli ottavi se la vedrà domenica con l’Argentina che a sorpresa ha eliminato la Francia.

Michieletto: “Contro Argentina sarà sfida punto a punto“

“Ora abbiamo ingranato, abbiamo un ottavo molto difficile. Salirà ancora di più il livello di questo girone, abbiamo visto tante soprese in questo Mondiale. Siamo felici di esserci”. Così a Raidue lo schiacciatore azzurro Alessandro Michielleto, al termine della vittoria contro l’Ucraina e l’accesso agli ottavi. “L’Argentina gioca molto bene, è rapida, sarà una sfida tostissima, punto a punto e credo si deciderà al tie break. Accettiamo di soffrire e di giocarcela ad ogni punto. Ora due giorni di riposo per staccare la testa prima di buttarci su questo ottavi che volevamo”, ha aggiunto.