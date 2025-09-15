Home > Sport > Pallavolo > Mondiali di pallavolo 2025, domani Italia-Belgio: orario e dove vederla

Dopo l’esordio vincente per l’Italvolley maschile ai Mondiali di pallavolo 2025, che domenica a Manila ha superato per 3-0 l’Algeria (25-13, 25-22, 25-17), i ragazzi di Fefè De Giorgi domani, martedì 16 settembre, affrontano il Belgio nella seconda partita della fase a gironi. L’Italia è nel girone F conAlgeria Belgio e Ucraina nella fase a gironi che si disputa nelle Filippine.

Italia-Belgio: orario e dove vederla in tv e streaming

Italia-Belgio ai Mondiali di pallavolo inizierà domani, martedì 16 settembre alle 15:30. Le partite del Mondiale maschile vengono trasmesse in diretta tv sui canali Rai e in streaming su Rai Play e Dazn.

I convocati di De Giorgi