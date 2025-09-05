Mondiali volley femminile 2025, Italia-Brasile il 6 settembre: orario e dove vederla

Sarà il Brasile l’avversario dell’Italia in semifinale ai Mondiali volley femminile 2025. Il match è in programma sabato 6 settembre, a Bangkok, alle ore 14 (in Italia). Nell’altro lato del tabellone si sfideranno Giappone e Turchia.

La squadra verdeoro ha vinto 3-0 contro la Francia con il punteggio di 27-25, 33-31, 25-19. Tutto facile per le azzurre guidate da Julio Velasco che hanno superato la Polonia per 25-17, 25-21, 25-18, in poco più di un’ora. Per Danesi e compagne allungano così la loro striscia di imbattibilità a 34 vittorie consecutive.

#Thailand2025: From 32 to just 4 🚀🏐 The Semifinals are here!



Who's going to play for GOLD? ✨



🗓️ Match Schedule (GMT):



🇯🇵 Japan vs Türkiye 🇹🇷 — Sep 6, 08:30 AM

🇮🇹 Italy vs Brazil 🇧🇷 — Sep 6, 12:30 PM



Velasco: “Le ragazze sono eccezionali, non molliamo mai”

“Vincere 3-0 contro una squadra così forte come la Polonia è molto importante. La squadra sta bene, le ragazze sono eccezionali per come si allenano ogni giorno. Sono concentratissime, non molliamo mai. E’ una squadra molto equilibrata e ben bilanciata, questo è molto importante perché ci dà molta sicurezza. Oggi le ho viste molto bene”, aveva detto il ct dell’Italia al termine della partita contro la Polonia. “Adesso sarà ancora più difficile, ora ci rilassiamo un attimo e poi pensiamo alla prossima”.

Egonu: “Sono contenta, il merito va alle mie compagne”

“Sono veramente contenta, è tutto merito delle mie compagne, del duro lavoro e di come spingiamo durante gli allenamenti”, aveva commentato ai microfoni di Rai Sport Paola Egonu. Prima della partita “c’è una tensione unica, poi quando si gioca diventa tutto molto più semplice. Devo solo pensare ad attaccare. L’ansia e l’agitazione ci sono, però la condividiamo e risulta tutto più semplice”.

Italia-Brasile, dove vedere la semifinale in tv

Italia-Brasile, match valido per la semifinale dei Mondiali volley femminile 2025, si potrà seguire in diretta tv e in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay, Dazn e VBTV.