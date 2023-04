Il pubblico è rimasto in silenzio fino al punto numero 15, poi l'applauso

Una vittoria per Julia Ituma. Con il cuore ferito, Novara supera in rimonta per 3-2 Chieri in gara 1 dei quarti di finale dei play-off di volley femminile. I parziali: 17-25, 19-25, 25-22, 25-18 e 15-8. Prima della partita grande emozione sugli spalti, con striscioni e commozione nel momento di silenzio per ricordare la giovane pallavolista scomparsa la scorsa settimana e di cui martedì si sono svolti i funerali.

Il pubblico è rimasto in silenzio fino al punto numero 15, da lì è scattato un lungo applauso del pubblico in piedi per ricordare Ituma che indossava proprio la maglia n.15. Gara 2 sabato al Palaigor di Novara.

