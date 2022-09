Gli azzurri si impongono per 3 set a 2 al termine di una partita emozionante

Una grande Italia batte la Francia per 3-2 e si qualifica per le semifinali ai Mondiali maschili di Volley. Questi i parziali per i ragazzi di De Giorgi: 24-26, 25-21, 23-25, 25-22, 15-13. In semifinale l’Italia affronterà ora la vincente di Slovenia-Ucraina.

De Giorgi ha schierato la diagonale Giannelli-Romanò, Lavia e Michieletto schiacciatori, Galassi e Anzani al centro con Balaso libero. Giani ha scelto Brizard palleggiatore, Boyer opposto, Ngapeth e Clevenot gli schiacciatori, Le Goff e Chinenyeze i centrali con Grebennikov libero. Primo set nel quale gli azzurri sono partiti molto bene accumulando un vantaggio che però i francesi sono stati in grado di recuperare sul 13-13. La situazione è continuata con le squadre che hanno giocato palla su palla (21-21) complice anche un’Italia più fallosa rispetto a inizio gara soprattutto al servizio. Proprio nel finale però francesi a +2 (21-23), ma azzurri bravi a non mollare (23-23 e 24-24); nonostante gli sforzi profusi da Giannelli e compagni, però, i transalpini hanno chiuso ai vantaggi sul 26-24 con più di un rimpianto tra le fila tricolori per un parziale che forse avrebbe potuto prendere una piega diversa complice anche una chiamata arbitrale “assai dubbia”. Secondo set nel quale il canovaccio della gara non è cambiato con squadre appaiate e con gli azzurri hanno provato un primo strappo (12-9) puntualmente ripreso (12-12). Dopo una prolungata parità (17-17) azzurri di nuovo sul +2 (19-17, 20-18); vantaggio progressivamente aumentato sul +4 fino al 25-21 che ha decretato la meritata parità grazie a un parziale ben giocato e amministrato con maggiore attenzione rispetto al precedente.

Terzo set iniziato con gli azzurri bravi a portarsi sul +3 (8-5), ma transalpini ancora in grado di impattare sull’8-8. Giannelli e compagni però non hanno mollato la presa e tre muri azzurri hanno nuovamente rotto l’equilibrio (+3, 13-10). La gara si è fatta vibrante con un clima molto acceso sotto rete, gli azzurri hanno continuato a mantenere un margine di vantaggio variabile (14-11, 15-12, 19-15, 19-17), ma nel momento clou del parziale i ragazzi di De Giorgi hanno dilapidato quanto di buono fatto fino a quel momento finendo per cedere 23-25 dopo aver annullato una palla set agli avversari. Quarto set iniziato con i ragazzi di De Giorgi che hanno accusato un po’ il contraccolpo psicologico dell’andamento della frazione precedente, ma comunque decisi a non mollare: 9-9, 12-12, 14-14. Gli azzurri però sono stati davvero bravi a crederci sempre portandosi sul 19-17 non regalando nulla agli avversari (20-18, 21-19, 22-20, 23-20) e andandosi a prendere un tie-break grazie a un palpitante 25-22 che ha regalato grandi emozioni. Ultimo set infuocato, ma azzurri ben dentro il match volando sul +5 (7-2, 8-3, 9-4, 10-5, 11-6) per un tie-break chiuso sul 15-12.

