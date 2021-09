Per la nazionale maschile si tratta della settima medaglia d’oro della sua storia

L’Italvolley maschile è campione d’Europa. Gli azzurri nella finale disputata a Katowice, in Polonia, hanno battuto in rimonta al tie break la Slovenia dopo oltre due ore e mezza di partita. Questi i parziali: 25-22, 20-25, 25-20, 20-25, 11-15. Per la nazionale maschile si tratta della settima medaglia d’oro della sua storia a distanza di sedici anni dall’ultimo successo ottenuto a Roma nel 2005. E’ la prima volta nella storia del volley italiano che azzurri e azzurre s’impongono nella stessa edizione. Allo stesso modo è la prima volta che la nazionale italiana chiude imbattuta la competizione.

