Gli azzurri di De Giorgi affronteranno oggi la Slovenia

L’Italia accede alla finale degli Europei maschili di pallavolo. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, all’ottavo successo consecutivo nel torneo, hanno battuto la Serbia, campione in carica, 3-1 (29-27, 25-22, 23-25, 25-18) nel match disputato a Katowice, in Polonia. Questa sera, nell’ultimo atto, la nostra Nazionale affronterà la Slovenia vittoriosa nella semifinale contro la Polonia. L’accesso alla finale consente all’Italia di staccare il pass per i Mondiali del prossimo anno.

I ragazzi della Nazionale tenteranno di eguagliare l’impresa delle donne che il 4 settembre scorso hanno conquistato il titolo continentale battendo in finale proprio la Serbia.

