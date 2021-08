Le azzurre di Mazzanti cedono alle americane, che vincono 3-2

Seconda sconfitta consecutiva per l’Italia del volley femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo. Le azzurre, dopo la Cina, vengono battute dagli Usa. Le statunitensi si impongono per 3-2 (21-25, 25-16, 25-27, 25-16, 15-12). Questo ko non permette a Egonu e compagne, già sicure della qualificazione ai quarti di finale, di terminare il girone al primo posto. Molti gli errori commessi dalle ragazze italiane che chiuderanno la fase preliminare al secondo o terzo posto (dipenderà dal risultato di Russia-Turchia) e ora, nei quarti di finale, affronteranno la seconda o terza dell’altro raggruppamento (al momento Serbia o Corea del Sud).

Nel primo set le azzurre hanno giocato una buona pallavolo riuscendo a comandare l’andamento del parziale fino al 24-18 che le ha portate a servire per il set. Alla fine, però, a Egonu e compagne ne sono servite 4 di palle per chiudere in proprio favore il parziale sul 25-21 grazie al quale si sono portate in vantaggio seppur con qualche sbavatura nella fase conclusiva.

