La ginnasta per le vie dello shopping insieme ad alcune compagne di squadra

(LaPresse) Giornata libera per Simone Biles tra le vie dello shopping di Tokyo. La ginnasta americana in relax con alcune compagne di squadra dopo aver deciso di non prendere parte alle finali individuali del volteggio e delle parallele asimmetriche di ginnastica artistica, in programma domenica. Ancora da capire se prenderà parte lunedì a quella a corpo libero e martedì a quella della trave.

