L'ex campione di nuoto sull'impresa della Divina: "Dev'essere fiera di quello che ha fatto"

“Pagina di storia della Pellegrini? Federica quando scrive è una penna indelebile e fa capire a tutti quanti che c’è. La stessa finale in cinque edizioni dei Giochi è tanta roba”. Lo ha dichiarato a LaPresse il campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino da Casa Italia a Tokyo commentando l’ingresso in finale di Federica Pellegrini nei 200 stile libero. “Sono certo che, a prescindere di questo grandissimo traguardo della quale Federica deve andare fiera, la finale dei 200 stile sia una gara aperta. A parte le due protagoniste che sulla carta hanno un crono impressionante dal terzo gradino in giù Federica si possa divertire”, ha aggiunto Rosolino.

