La judoka ha conquistato la medaglia di bronzo nei 52 kg

(LaPresse) “Ero venuta a Tokyo per l’oro ovviamente, ma questo bronzo ha un peso davvero importante per me perché viene dopo cinque anni duri, di tanti cambiamenti, infortuni e ostacoli e quindi è una medaglia di bronzo, ma piena di orgoglio”. Queste le parole della judoka Odette Giuffrida che ha conquistato la medaglia di bronzo nei 52 kg alle Olimpiadi di Tokyo. “Dopo che l’oro era sfumato ho chiuso gli occhi, poi ho letto i messaggi che mi aveva mandato la famiglia, che mi stava seguendo in televisione, e a quel punto mi sono detta che dovevo andare a prendermi quella medaglia. Non è stato facile ma sono ancora più orgogliosa anche per questo”, ha aggiunto Giuffrida.

