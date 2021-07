da Twitter Federscherma

Anche Andrea Santarelli nella spada non arriva al terzo posto. Staffetta 4x100 stile in finale

Oltre alle medaglie arriva qualche delusione per l’Italia alle Olimpiadi. Nel nuoto Benedetta Pilato è stata squalificata dai giudici per un’irregolarità nei 100 rana femminili ai Giochi di Tokyo. La tarantina aveva chiuso la sua batteria con il quinto tempo. “Gara orribile. Mi sono stancata tantissimo. Mi sentivo bene nel riscaldamento. Non ho idea di cosa è successo, è andata così”, ha commentato la 16enne tarantina. Avanti invece Martina Carraro, che vola in semifinale.

La staffetta azzurra maschile della 4×100 stile libero accede in finale. Il quartetto composto da Alessandro Miressi, Santo Condorelli, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo, ha vinto la propria batteria con il tempo di 3.10.29, nuovo record italiano. L’Italia si è qualificata per la finale con il miglior crono in assoluto.

Nella scherma niente medaglia per Alice Volpi nel fioretto. La toscana è stata battuta nella finale per il bronzo da Larisa Korobeynikova. La russa si è imposta con il punteggio di 15-14.

Tra gli uomini Andrea Santarelli è stato battuto in semifinale dal campione del mondo, l’ungherese Gergely Siklosi, che si è imposto con il punteggio di 15-10. Nella finale per il bronzo poi l’azzurro ha dovuto arrendersi all’ucraino Reizlin con il punteggio di 15-12.

