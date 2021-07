Per evitare assembramenti le autorità hanno cercato di disperdere i curiosi chiedendo il rispetto delle misure contro il covid

(LaPresse) Selfie e foto davanti alla fiamma olimpica di Tokyo, posizionata sul ponte “Yumi no Ohashi” nel lungomare della città. Per evitare assembramenti le autorità hanno cercato di disperdere i curiosi chiedendo loro di continuare a muoversi e di non fermarsi, rispettando i protocolli e le misure di sicurezza contro il covid.

