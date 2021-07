Test a sorpresa per la nuotatrice appena sbarcata in Giappone

Controllo antidoping a sorpresa per Federica Pellegrini, appena sbarcata a Tokyo per partecipare ai Giochi Olimpici. La nuotatrice azzurra ha dovuto sostenere il test direttamente in aeroporto, poco dopo l’atterraggio. La Divina ci ha scherzato su, postando una storia su Instagram. Quelli di Tokyo saranno i quinti e ultimi Giochi in carriera per Pellegrini, che il 5 agosto compirà 33 anni. L’azzurra tenterà di conquistare la terza medaglia olimpica dopo l’argento a Atene2004 e l’oro a Pechino2008 nei 200 stile libero.

