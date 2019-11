Atp Finals, Berrettini sconfitto all'esordio da Djokovic

Battuto con il punteggio di 6-2, 6-1, in un'ora e 4 minuti di gioco

Parte con una sconfitta l'avventura di Matteo Berrettini alle Finals Atp di Londra. Nella prima giornata del Gruppo 'Borg' il romano, numero 8 del ranking mondiale, ha ceduto al serbo Novak Djokovic, numero 2 Atp, con il punteggio di 6-2, 6-1, in un'ora e 4 minuti di gioco. Il serbo ha vinto cinque volte la competizione: solo Federer ha più titoli nella storia del Masters che festeggia l'edizione numero 50. E' solo l'inizio per Matteo Berrettini, che ha ancora due chances, contro Roger Federer e Dominic Thiem, di regalare all'Italia la prima vittoria in singolare alle ATP Finals.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata