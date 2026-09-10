Us Open 2026, Bolelli e Vavassori fuori ai quarti

Bolelli e Vavassori, coppia d’oro del doppio azzurro, si fermano ai quarti di finale degli Us Open 2026. Dopo la convincente vittoria agli ottavi contro il duo formato dallo statunitense Austin Krajicek e dal croato Nikola Mektic (teste di serie n°15), niente da fare per gli azzurri: a un solo passo dalla semifinale dello Slam newyorkese, sono stati infatti sconfitti 6-3 6-2 dalla coppia formata dallo statunitense Christian Harrison e dal britannico Neal Skupski.