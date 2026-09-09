Us Open 2026, Bolelli e Vavassori volano ai quarti

Simone Bolelli e Andrea Vavassori volano ai quarti di finale del doppio maschile degli Us Open 2026. La coppia azzurra, testa di serie n°4 dello Slam di New York, ha eliminato in tre set, per 4-6 7-6 7-6, il duo formato dallo statunitense Austin Krajicek e dal croato Nikola Mektic (teste di serie n°15). Al prossimo turno, giovedì 10 settembre, all’Arthur Ashe Stadium, se la vedranno con il britannico Neal Skupski e lo statunitense Chris Harrison.

Bolelli e Vavassori: “Sono queste le partite che si ricordano”

“Sono queste le partite che si ricordano”, hanno detto gli azzurri commentando a SuperTennis il successo conquistato agli ottavi di finale dopo oltre tre ore di gioco ad alta intensità. “E’ stata una lotta furibonda. L’abbiamo vinta soprattutto di nervi”, ha affermato Bolelli, 40anni, di Budrio.

“Nei tie-break quest’anno siamo fortissimi, ogni volta che arriviamo dico a Simo: adesso siamo nel nostro territorio. Simo ha fatto un numero sul 5-3 nel secondo tiebreak, un rovescio sulla riga. Il doppio è bello quando è così, quando c’è tanta energia e il pubblico partecipa. Oggi abbiamo avuto una curva che si è fatta sentire molto”, ha aggiunto Vavassori, 31 anni, di Torino.