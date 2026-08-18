Le sorelle Williams tornano in campo per il doppio a Cincinnati: per Serena e Venus subito un ko – Le foto

Le sorelle Williams sono tornate in campo. Al torneo di Cincinnati, Serena e Venus, hanno disputato insieme, lunedì sera 17 agosto, il loro primo incontro di doppio dagli US Open del 2022, contro Marta Kostyuk e Peyton Stearns. Il rientro non è andato come speravano perché è finito con una sconfitta, ma al termine di una partita emozionante conclusa col punteggio di 2-6, 6-1, 10-8.

Serena Williams serve durante il Cincinnati Open al Lindner Family Tennis Center il 17 agosto 2026 a Mason, Ohio. (Foto di Ian Johnson/Icon Sportswire) (Icon Sportswire via AP Images)

Serena Williams: “E’ stato speciale”

Le sorelle sono quasi riuscite a recuperare uno svantaggio di 6-0 nel super tie-break decisivo, prima che un doppio fallo di Venus Williams ponesse fine alla loro prima apparizione in doppio in un torneo non Slam dagli Internazionali d’Italia del 2016.”È stato divertente”, ha detto Serena. “È stato speciale. Ci siamo scrollate di dosso un po’ di ruggine a metà partita e poi, sapete, abbiamo iniziato a sentirci in forma. Non sono venuta qui per vincere questo torneo. Vincere è ovviamente fantastico. Ma in questa situazione, semplicemente, divertirmi. È stato davvero bello poterlo fare di nuovo”, ha aggiunto.

Serena Williams durante il Cincinnati Open al Lindner Family Tennis Center il 17 agosto 2026 a Mason, Ohio. (Foto di Ian Johnson/Icon Sportswire) (Icon Sportswire via AP Images)

Serena Williams, il rientro a 44 anni

Serena Williams era rimasta lontana dal circuito dal 2022, prima di tornare quest’estate all’età di 44 anni. Le sorelle avevano programmato di giocare insieme a Wimbledon, ma hanno dovuto ritirarsi dopo che Serena si è infortunata al ginocchio durante la partita di singolare persa. Sono entrate a Cincinnati come wild card. “Alla fine ci siamo ritrovate”, ha detto Venus Williams, 46 anni, a proposito della decisione di tornare a giocare in doppio. “È la prima volta che giochiamo insieme da tantissimo tempo. È stato fantastico poter tornare in campo e farlo”, ha aggiunto. Kostyuk e Stearns, entrambe 24enni, partecipano al loro primo torneo insieme. Kostyuk è ucraina, mentre Stearns è cresciuta a Mason, un sobborgo di Cincinnati, dove il torneo si disputa ogni anno.